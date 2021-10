Le film Tendance de la semaine : Epic : la bataille du royaume secret

Un jour, Mary-Kate s’aventure dans la forêt, à la poursuite de son chien, et elle rencontre une minuscule femme, la reine Tara, qui règne sur les hommes-feuilles. Mais celle-ci a été blessée à mort par le terrible Mandrake, qui s’est juré de détruire cette forêt que protège la reine.

Un mystérieux sortilège transforme Mary-Kate en une jeune fille minuscule qui va ainsi pénétrer dans le royaume secret des hommes-feuilles.

Réalisateur, puis producteur de la série “L’âge de glace” et de “Rio”, Chris Wedge signe un nouveau film d’animation d’une splendeur visuelle extraordinaire. Dans cette belle histoire, qui tient à la fois de “Avatar” et de “Alice au pays des merveilles”, on assiste à la lutte entre les forces de la vie et celles de la mort. Les images sont éblouissantes, avec des couleurs chatoyantes et des personnages très pittoresques.

Quant à l’humour, il est souvent de la fête, en particulier avec les personnages hilarants de Mub et Grub, l’escargot et la limace. Si la 3D apporte un vrai plus à ce somptueux livre d’images, le rythme, pour une fois, n’est pas trop rapide, ce qui permet au spectateur d’avoir le temps d’apprécier la beauté de ce film réjouissant.

Film d’animation américain en 3D. De Chris Wedge, d’après le livre de William Joyce, avec les voix de Amanda Seyfried/Mélanie Laurent (Mary-Kate), Josh Hutcherson/Jérémie Rénier (Nod), Colin Farrell (Ronin), Christoph Waltz (Mandrake), Beyonce Knowles (la reine Tara) (1 h 44)..