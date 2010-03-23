Cherbourg : la base navale se transforme en QG de l'anti-terrorisme

Cette semaine, la Marine Nationale organise un important exercice militaire à la base navale de Cherbourg. Jusqu'à vendredi 26 mars, l'exercice baptisé Cut Away, met à l'épreuve une vingtaine de plongeurs démineurs de toute la France. Une première qui vise à les entraîner au déminage d'un port sous la menace terroriste. Et tout ce qui sera emmagasiner sur cet exercice servira aux militaires sur des conflits où la guerilla fait rage.

Bonus AUDIO 1 / Pour Pierre Leterme, capitaine de vaisseau, Cherbourg c'est l'idéal pour ce type d'exercice.

Bonus AUDIO 2 / Pour Grégory Lesinot, plongeur démineur qui revient tout juste d'Afghanistan, ce type d'exercice est vraiment utile face aux conflits actuels.

Bonus PHOTO / ...Reportage...

Bonus VIDEO / Le reportage de Benoît Merlet, journaliste à La Manche Libre Cherbourg.

