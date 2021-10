C'est ma vie : " je vends du pop-corn dans les cinémas"

Et pourtant, là l’UGC de Mondeville, on fait de la résistance. Angélique et Manuel Grimoult, la trentaine, sont deux frères et soeurs qui travaillent depuis une dizaine d’années dans ce multiplexe. Pour eux, la “corbeille” fait partie du métier : “ Elle est toujours au goût du jour. C’est le côté traditionnel et sympa du cinéma”.

La corbeille est bien plus qu’un gadget. “C’est une façon, plus conviviale d’approcher le public, moins stressé une fois installé”, souligne Manuel. Ce n’est pas évident lorsqu’on a 400 paires de yeux tournées vers soi. “La première fois, j’ai eu peur du ridicule. Mais les spectateurs craignent aussi de se faire remarquer. Souvent, ils envoient leurs enfants”, sourit Angélique. L’angoisse domestiquée, une compétition s’instaure entre vendeurs : “Dès qu’un collègue sort, il nous met au défi de vendre plus que lui”, s’amuse Manuel, ravi de contribuer à l’ambiance inchangée des salles obscures. Et de vérifier une constante : le roi au cinéma, c’est toujours le pop corn !