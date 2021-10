Nord-Cotentin : à la Maison des Ados, on écoute sans juger

Premiers amours et chagrins d'amour, premières grosses bêtises, premières ivresses et détresses, premières amitiés profondes : l'adolescence est une période riche, en moments heureux mais aussi en questionnements et en changements.

Des petits tracas ou gros soucis dont l'ado n'a pas toujours envie de parler aux parents, et pour lesquels les copains n'ont pas forcément la solution. Reste alors le milieu médical : médecin, psychologues... Sauf que parfois, pas besoin d'aller jusque là pour résoudre ces problèmes du quotidien.

Ni psy, ni médecin

C'est là que la Maison des Ados intervient. Une oreille attentive, un "accueillant-écoutant" inconnu qui ne juge pas et peut trouver les mots pour rassurer. Ce concept arrive dans le nord-Cotentin. Deux écoutants vont se relayer à Cherbourg, Equeurdreville-Hainneville, Tourlaville, La Glacerie et Valognes, pour accueillir ados et/ou parents désireux de se confier.

Ambiance zen

L'accueil se passe dans les centres sociaux ou culturels des communes, toujours dans un petit salon aménagé. "Nous sommes à égalité, assis sur des fauteuils, autour d'une table basse. Il n'y a pas le bureau d'un psy ou d'un médecin entre l'ado et moi. C'est un ambiance plus zen", explique François Dubost, l'un des accueillants-écoutants.

La Maison des Ados existe dans le centre et sud-Manche depuis 1 an. 380 personnes se sont confiées, en face à face, par téléphone ou sur la page Facebook. Parmi elles, 10% seulement ont été orientés vers un autre professionnel des ados, lorsque la situation nécessitait un accompagnement plus long.

Pratique :

VALOGNES (à partir du 1er juin) : le lundi de 15h à 18h à l'Hôtel Dieu

EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE : le mardi de 15h30 à 18h les semaines paires au Puzzle et les semaines impaires au Totem.

CHERBOURG : le mercredi de 15h à 18h au Centre Bruder

TOURLAVILLE : le jeudi de 16h à 19h au Point d'accueil les Flamands

LA GLACERIE : le vendredi de 15h à 18h au Centre Socio-Culturel

Toutes les infos sur la page Facebook de la Maison des Ados.

BONUS AUDIO : écoutez François, "accueillant-écoutant" dans le nord-Cotentin :