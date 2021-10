Manif pour tous, une élue condamne l'attitude de la police à Hérouville

Une poignée de personnes opposées au mariage entre deux personnes de même sexe manifestaient le lundi 6 mai après-midi, à l'occasion de la venue de George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative, au collège lycée expérimental d'Hérouville Saint-Clair dans le Calvados qui fêtait ses 30 ans.

Christine Bonnissent, maire adjoint de la ville, en charge de l'éducation et de la petite enfance, sortait d'une réunion à l'école Poppa de Valois lorsqu'elle a apperçu un "petit attroupement" devant le CLE.

Espérant voir la ministre, l'élue s'approche, se "joint à ce groupe et échange quelques paroles avec les jeunes femmes présentes".

D'après l'élue, "Les choses dérapent..."

Dans son communiqué, l'élue d'Hérouville précise qu'elle se trouvait (avec les manifestants) "derrière des barrières de sécurité".

Christine Bonnissent évoque un dérapage des forces de police "Tout à coup l’ordre est donné aux CRS (fort nombreux , eux !) de nous faire reculer , car madame le ministre devait quitter le CLE , je suppose … Ceux-ci poussent les barrières métalliques , puis nous prennent aux épaules pour nous obliger à bouger . Drôle de sensation , premier contact même pour moi avec les forces de l’ordre .

N’ayant rien fait de répréhensible , je me permets de leur dire que je suis maire adjoint dans cette ville … pas de prise !"

Christine Bonnissent "souhaite témoigner"

Christine Bonnissent poursuit : "Les choses dérapent ensuite avec une jeune femme bousculée et mise à terre , un enfant lui aussi mis à terre … Je regarde ce spectacle atterrée , choquée … Un monsieur âgé ne revient pas du fait qu’on ait piétiné son petit drapeau français qu’il avait agité … Je souligne que le groupe était constitué de femmes pour l’essentiel, et que ce nombre était quasi "ridicule" comparé aux forces de l’ordre déployées pour l’évènement. Je souhaite dire aussi qu’un jeune a été menotté et emmené ...que ce jeune n’avait rien fait."

L'élue normande termine son communiqué en précisant que "aucun membre de la presse n'était présent", qu'elle souhaite "témoigner de cet incident" et de son "caractère anti démocratique".