Normandie Biologik : tout un réseau de construction

D'abord installés en auto-entrepreneurs à Caen, Dimitri Fouchet et Paul Villey ont eu l'occasion de travailler ensemble sur divers chantiers. "La relation était particulièrement bonne", se souvient Paul Villey. Si bien que les deux se sont associés et ont créé en octobre dernier leur propre Sarl, "Normandie Biologik".

"Nous sommes presque des constructeurs, car nous réunissons des compétences très différentes. Terrassement, assainissement, maçonnerie... Nous disposons d'un vrai réseau de sous-traitants". L'avantage pour le client ? "Un seul interlocuteur pour tout, et plus d'efficacité et de fluidité dans les travaux"...

Autre leitmotiv de l'entreprise, le biologique. "Nous utilisons au maximum des produits écologiques et ne travaillons qu'avec d'autres structures aux démarches similaires, depuis la conception du produit jusqu'à son installation". Cette approche, Normandie Biologik compte la transmettre aux jeunes générations : les deux associés font en effet partie des jurys de diplômes délivrés au lycée Laplace ou à la formation continue du Greta Caen.

Pratique. Toutes les infos sur normandie-biologik.fr.