Pour Taylor Swift et Ed Sheeran "Everything Has Changed"

D'un côté nous avons une chanteuse américaine au top depuis le succès des morceaux "I Knew You Were Trouble" et "If I Never Ever Getting Back Together". De l'autre Ed Sheeran, découvert grâce à son titre "The A-Team" qui lui ne reprendra le chemin des studios qu'en 2014 pour sortir une deuxième galette.

Taylor Swift l'a choisi pour interprété une nouvelle chanson intitulée "Everything Has Changed" co-écrite et co-composée avec lui. Une manière de doper la promo de son nouvel album "Red" déjà écoulé à plus de 300.000 exemplaires depuis sa sortie en octobre dernier.