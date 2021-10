Rouen : Bruno Devaux (UMP) candidat aux municipales 2014

Alors que le député des Yvelines David Douillet (UMP) ne cache plus son intérêt pour la mairie de Rouen, que Catherine Morin-Desailly (UDI) est la favorite au centre-droit, que Pierre Albertini l'ancien maire n'aurait pas non plus jeté l'éponge et que Nicolas Zuili (centre) n'a pas dit son dernier mot, c'est finalement Bruno Devaux (UMP) qui a annoncé le premier à droite, ce vendredi 3 mai, sa candidature aux municipales de 2014 à Rouen. "En ce qui me concerne, la décision est prise, écrit-il sur son blog, affirmant disposer "d’une connaissance précise de la ville de Rouen, d’un engagement de terrain reconnu, d’une notoriété et d’une compétence acquises au fil de mon engagement social, associatif, professionnel et politique, d’un projet cohérent et réaliste pour développer notre cité".

Que fait en cas de candidatures multiples à droite ? Des primaires comme l'a évoqué récemment Pierre Albertini ? "Ce sera aux Rouennais de départager celles et ceux qui accepteront ainsi de se présenter à leurs suffrages", ajoute Bruno Devaux, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Rouen.