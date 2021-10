Notre film coup de coeur de la semaine : Mud

Les parents d’Ellis, 14 ans, ne cessent de se disputer, sa mère ayant du mal à accepter leur vie trop modeste au bord du Mississippi. Avec son ami Neckbone, Ellis part sur une petite île, où il a repéré un bateau coincé dans un arbre à la suite d’une tempête. Mais les adolescents découvrent qu’un homme en fuite, Mud, habite le bateau. En réalité, il attend que Juniper, la femme de sa vie, le rejoigne et parte avec lui pour une vie nouvelle. Mud demande aux enfants de l’aider à réparer le bateau.

Avec des images magnifiques, une mise en scène légère et inventive, et une atmosphère étrange, qui met parfaitement en valeur ce fleuve magnifique, Jeff Nichols (“Take shelter”, “Shotgun stories”) fait vivre cette belle histoire d’amitié entre un fuyard et deux jeunes enfants. Bien sûr, on ne peut s’empêcher de penser à Mark Twain (“Tom Sawyer”) avec ce récit initiatique, filmé à hauteur d’enfants.

Au contact de cet homme traqué (magnifique Matthew McConaughey, avec son accent à couper au couteau et sa dent en moins !), les deux jeunes héros vont découvrir que l’amour peut revêtir différentes formes, mais que, quoi qu’il arrive, il ne faut jamais cesser de rêver et d’espérer. Une jolie leçon de vie, au moment où l’un d’eux est hanté par la mésentente de ses parents, qui va aboutir à une séparation. C’est magnifique, poignant, superbement interprété, en particulier par les enfants, et pétri d’une belle humanité.

Drame américain. De Jeff Nichols, avec Matthew McConaughey (Mud), Tye Sheridan (Ellis), Jacob Lofland (Neckbone), Reese Witherspoon (Juniper), Sarah Paulson (Mary Lee), Sam Shepard (Tom Blankenship), Michael Shannon (Galen), Ray McKinnon (Senior) (2 h 10)