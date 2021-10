Elections Régionales 2010 : les taux de participation à la mi-journée

A la Une de l'actualité, les taux de participation pour le premier tour des élections régionales en Basse-Normandie. A la mi-journée, le taux de participation au vote était de 17,73% dans la Manche. Presqu'un point de mieux qu'aux dernières régionales de 2004. Dans le Calvados, la préfecture a annoncé une participation de 17,1%. C'est mieux aussi qu'en 2004 où l'on enregistrait seulement 15, 40% de participation à la mi-journée du premier tour. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aller voter cet après-midi. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h dans la région. Pour les caennais, vous disposez d'une heure supplémentaire puisque les bureaux ne ferment qu'à 19h.

Sachez aussi que les rédactions de Tendance Ouest et de La Manche Libre se mobilisent pour vous donner l'ensemble des résultats, des analyses et des réactions de personnalités politique de la région. Ce sera entre 18h et 22h30 avec une émission spéciale en triplex depuis nos studios de Caen, Cherbourg et Saint-Lô. Vous pouvez d'ailleurs nous y rejoindre pour y assister.

BONUS PDF / Les communiqués des préfectures de la Manche et du Calvados sur les taux de participation à la mi-journée.