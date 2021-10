Mon prénom sur mon Coca

Le projet de Coca-Cola France devient réalité. Le géant annonce ce mercredi 24 avril le lancement de cette gamme de bouteilles étiquetée avec les 150 prénoms français les plus usuels. Ils seront inscrits aussi bien sur la marque Coca-Cola que les références zéro et light. Les canettes n'échapperont pas non plus à cette campagne, qui a déjà été testée en Australie à l'été 2012.