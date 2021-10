Adoption du mariage gay: réaction de Joachim Pueyo

Joachim Pueyo, qui ajoute qu'en votant cette loi "j’ai pensé, avec émotion, à toutes celles et tous ceux, qui ont été humiliés, blessés, fragilisés, outragés, discriminés, violentés, au cours des siècles, en raison de leur homosexualité. Ce débat, qui a animé pendant de nombreuses semaines la société toute entière, apparaîtra, dans quelques années, comme une étape évidente vers l’égalité des droits, car elle accorde, enfin, les mêmes droits à tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle".

Pour le député PS de l'Orne, "la France rejoint enfin ces pays, qui, à travers le monde, ont franchi cette étape dans l’égalité des droits. Je vois ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique, en Islande, au Canada, en Norvège, en Suède, en Angleterre, au Danemark, en Argentine, en Afrique du Sud, en Espagne, au Portugal, en Nouvelle-Zélande, en Uruguay : et je ne vois, nulle part, le chaos annoncé par certains extrémistes, la chute de la civilisation et la décadence des nations. Partout je vois en revanche des sociétés libres et équilibrées, ou chaque homme, chaque femme, peut s’épanouir au sein de son couple, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel".

Le député-maire d'Alençon pense "à ceux qui ont été meurtris, ces dernières semaines, dans leur chair ou dans leur âme, victimes de certains fanatiques qui n’ont cessé d’attiser la haine, de stigmatiser, et d’exclure. A ces enfants des couples homosexuels qui se sont sentis stigmatisés ces derniers jours, à ces enfants de la République, je veux leur dire qu’on grandit aussi bien dans une famille homoparentale que dans une famille hétéroparentale, et qu’on s’aime autant au sein d’un couple homosexuel qu’au sein d’un couple hétérosexuel".

Et Joachim Pueyo de conclure : "par mon vote, enfin, je suis fier d’avoir donné du sens à la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et à la devise séculaire de la France : Liberté, Egalité, Fraternité".