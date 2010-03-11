Carnaval de Cherbourg : catholiques et organisateurs tombent d'accord

Après négociations, un accord a finalement été trouvé jeudi 11 mars entre les organisateurs du carnaval de Cherbourg et la communauté chrétienne de la ville. L'événement qui devait démarré le 2 avril prochain - ce qui coïncide avec le vendredi saint - est en fait avancé d'une journée pour ne pas froisser les pratiquants. Ce qui nécessite au passage une réorganisation importante pour les organisateurs. Tout se termine pour le mieux. Mais pour Christian Pineau, l'organisateur du carnaval, il fallait vraiment faire quelque chose.