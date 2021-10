Le Kapitan Kuroptev se réfugie à Montoir-de-Bretagne

Changement de cap pour le Kapitan Kuroptev. Greenpeace attendait le cargo russe à Cherbourg. Il devrait finalement arriver jeudi 11 mars au matin à Montoir-de-Bretagne, y débarquer sa cargaison d'uranium enrichi et embarqué de l'uranium appauvri pour le transférer vers la Russie. Une opération décriée par Greenpeace qui avait justement dépêché l'Esperenza, son navire amiral, à Cherbourg. Quoi qu'il en soit, le jeu du chat et de la souris entre Areva et Greenpeace est loin d'être fini.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Antoine Gillot.