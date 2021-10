Rouen : l'UMP dénonce un "tract diffamatoire" du FN

Car, comme tous les conseilleurs municipaux de Rouen, toutes couleurs politiques confondues, les élus UMP ont reçu chacun une tablette iPad, dans le but de faire des économies de papier dans le cadre des commissions et du conseil municipal, gourmand en documents en tout genre. Or, dans un tract, le Front national local dénonce un "cadeau entre amis".

Edgar Menguy, président du groupe d'opposition UMP Réussir ensemble, n'a pas tardé à réagir à l'attaque frontiste : "Il s'agit d'une mise à disposition temporaire pendant la durée de notre mandat. Si le Front national avait fait un travail sérieux, il aurait remarqué que nous avons émis des doutes sur cette dépense qui nous apparaissait importante. Et, si elle se justifie par des économies de papier bien réelles (estimées à 25.000 € par an), nous avons rergretté que la mairie socialiste n'ait pas choisi des appareils moins coûteux".

L'UMP rouennaise fustige aujourd'hui l'attitude d'un FN qui "croit pouvoir renforcer la thèse de 'tous pourris' par ce genre d'affirmation erronée. Cette volonté d'amalgame et de diffamation est une pratique dangereuse pour la démocratie et disqualifie ses auteurs".