Deux tours marqueront bientôt l’entrée nord de Caen

Depuis le périphérique nord, l'entrée de ville côté Côte de Nacre sera bientôt facilement reconnaissable. Une première tour, de dix étages, doit sortir de terre à partir du printemps 2014 pour une livraison en 2015. "A condition bien sûr que la commercialisation se passe bien", prévient Yann Blondelle, en charge du projet au sein du promoteur Kaufman & Broad. Elle remplacera l'actuel bâtiment qui accueillait le magasin Mobilier de France, et participe au projet de renouveau urbain de cette entrée de ville, souhaité par la municipalité.

279 logements étudiants

Derrière cet immeuble situé sur l'avenue de la Côte de Nacre, une autre construction de six étages sera également réalisée. Accessible depuis l'avenue de Thiès, elle devrait être livrée en 2016. L'ensemble qui s'inscrit sur une parcelle de 5 600 m2 offrira à la vente 279 appartements privés, dont les surfaces varieront de 20 à 30 m2 : l'idée est d'y loger des étudiants. "L'endroit est idéal, à proximité immédiate du Campus 1 et du CHU, ainsi que du Campus 2 en tramway". La mairie et le promoteur tablent sur des loyers moyens mensuels de 400 €.

Pour le stationnement, 140 places seront aménagées, dont une partie en semi-couvert. Le public étudiant n'ayant pas nécessairement besoin d'un emplacement pour une voiture, le promoteur pourrait les dissocier des appartements.

Salle de sport et laverie

En rez-de-chaussée un commerce alimentaire de 800 m2 est prévu pour répondre à la future demande. Les locataires bénéficieront également d'une salle de sport et d'une laverie, de quoi convenir aux séjours à court et moyen termes. La coordination a été confiée à Urbania Campus, habitué à gérer ce genre de programme.