Coldplay sort son 1er comic book pour le Disquaire Day 2013

Pour lancer la série de leur nouveau comic book, les Coldplay ont choisi la mythique date du 20 avril pour sortir le premier tome de l'histoire de "Mylo Xyloto".

Publiée par Bongo Comics Group sous la houlette de Matt Groening, la BD revient sur la génèse de l'album. Dans ce pack, dont la sortie est annoncée le samedi 20 avril pendant le Disquaire Day, on retrouve également un exemplaire du 45 tours de deux albums phares du groupe, à savoir "Hurts Like Heaven" et la version live de "Us Against The World".