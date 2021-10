La radio HDR obligée de s'adapter pour survivre

La radio créée en 1995 fait l'objet d'une "alerte simple" du commissariat aux comptes. En cause : une dette de 130.000 € à rembourser d'ici cinq ans et des financements, notamment européens, qui tardent à tomber, mettant la trésorerie dans une situation tendue. Dons en ligne Pour faire face à cette situation économique, HDR a dû réduire sa voilure. Deux personnes ont été licenciées et trois CDD ne seront pas renouvelés. Ainsi, sur les 14 postes équivalant à 10 temps plein fin 2012, il ne restera plus que sept postes équivalant à cinq temps pleins. Le budget a été fortement réduit, passant de 520.000 € à 320.000 €. La radio ne diffusera plus qu'une émission par jour, contre quatre jusqu'alors. Elle s'attachera davantage aux actions sociales et culturelles, pour lesquelles elle sera payée. Une plateforme de dons en ligne, baptisée Ulule, vient d'ouvrir. La radio espère ainsi étendre ses fonds propres pour développer des projets lui permettant d'attirer des financements privés plus importants.

