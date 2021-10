La recette du dimanche : place aux petits gastronomes

Poulet en clafoutis avec ses poireaux et tomates cerises



Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

cuisson : 25 mn



2 petits blancs de poireaux coupés en tronçonsde 1 cm

200 g de blanc de poulet coupé en petits cubes

2 œufs

20 cl de lait concentré non sucré

1 c. à soupe de farine fluide

Sel, poivre

2 c. à café de persil haché

25 g de beurre

16 tomates cerises

1 poêle en inox de 26 cm



Je préchauffe le four à 180°C (th. 6).

Je fais cuire les poireaux dans l’eau pendant 10 mn.

Dans une poêle, je fais revenir à feu vif les cubes de poulet pendant quelques minutes.

Puis dans un saladier, je mélange les œufs, le lait concentré et la farine. J’ajoute du sel, du poivre et le persil.

Je verse la préparation dans 4 ramequins beurrés puis y ajoute les poireaux, les tomates cerises et les cubes de poulet.

Je mets les ramequins au four et laisse cuire pendant 25 mn.

Suggestion gourmande : pour une version plus exotique, j’ajoute 2 cuillères à café de curry en poudre au mélange œuf-lait.