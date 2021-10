Notre film coup de coeur de la semaine : Promised land

S’il a été engagé par la Global Cross-Power, un grand groupe industriel qui exploite le gaz de schiste, c’est parce que Steve Butler vient de la campagne profonde, et qu’il connaît les ravages de la crise économique sur le monde rural, pour les avoir vécus.

Avec sa collègue Sue, il parcourt la campagne pour acheter des terres aux paysans, afin que leur société puisse y faire des forages. Au début, tout se passe très bien, mais, un jour, un ancien ingénieur à la retraite commence à s’opposer à ce projet et finit par semer la zizanie dans la communauté.

Les deux acteurs principaux de ce film brillant et militant, Matt Damon et John Krasinski, ont écrit ce scénario, avant de demander à leur ami Gus Van Sant de le mettre en scène, ce qu’il fait avec beaucoup de brio et d’élégance.

S’il s’agit bien d’un combat du pot de terre contre le pot de fer - les défenseurs de la nature contre les grands groupes qui ne la respectent pas -, ce film fascinant est, surtout, une plongée dans l’Amérique profonde, avec des images superbes de la campagne. Exceptionnel Matt Damon.

Car l’humain, plus que les idées, est au cœur de cette œuvre qui s’attache à décrire les réactions des uns et des autres, sans oublier l’humour, indispensable dans ce genre de film. L’interprétation, dominée par un sensationnel Matt Damon, est l’un des points forts d’un film qui, même s’il se veut militant d’une cause écologique, le fait avec nuance, sans oublier que le cinéma est d’abord une distraction.

Comédie dramatique américaine. De Gus Van Sant, avec Matt Damon (Steve Butler), Rosemarie DeWitt (Alice), John Krasinski (Dustin Noble), Frances McDormand (Sue Thomason), Hall Holbrook (Frank Yates), Titus Welliver (Rob) (1h46).