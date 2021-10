"Sesams" : les entreprises ont un nouvel outil pour innover à Caen

Inaugurée vendredi 5 avril, le Sesams regroupe sur le Plateau Nord de Caen, à Hérouville, une pépinière et une hôtellerie d'entreprises consacrées aux sciences et services liés aux domaines de la médecine et de la santé. Elle vient s'ajouter aux autres pépinières Emergence (Folie-Couvrechef) et Convergence (Grâce de Dieu).

A terme, 7 entreprises

Deux entreprises y sont déjà implantées : Borochem conçoit des produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, et Medgicgroup développe des logiciels pour des maisons de retraite. Toutes deux ont opté pour un bail commercial de trois ans minimum, mais d'autres options existent.

"Les entreprises peuvent choisir d'occuper temporairement la structure pour une durée maximale de 23 mois. Enfin, les plus jeunes d'entre elles peuvent opter pour une solution accompagnée, où elles disposeront de conseils et d'un suivi personnalisé", détaille Josette Travert, maire-adjoint à Caen en charge de l'innovation et de la recherche. A terme, sept entreprises aux activités complémentaires pourront être hébergées dans ces locaux.