Trois jeunes, dont un mineur, interpellés pour un braquage dans une pizzéria

L’affaire du vol à main armée dans une pizzéria à Saint-Lô résolue. 3 jeunes âgés de 17, 21 et 22 ans ont été interpellés, entre le 19 décembre et le 5 avril au terme d’une enquête de la direction départementale de la sécurité publique grâce à un travail sur l'environnement des mis en cause et des bandes de la vidéosurveillance.

Le mineur était interpellé le 19 décembre à Saint-Lô. le lendemain son complice, 22 ans était arrêté à Granville. Domicilié à Saint-Lô, il avait pris le large et s’était mis au vert. Le 3e, 21 ans, a été retrouvé en Martinique où réside une partie de sa famille.

Ils avaient organisé un vol à main armée, un peu avant 23h, le 17 octobre 2012, dans une pizzéria à Saint-Lô. Ils avaient fait irruption dans la boutique, cagoulés et armés. Ils étaient repartis avec 300 euros. Un acte violent pour régler une dette liée à un trafic de stupéfiants.

Après avoir reconnu les faits, les deux jeunes majeurs ont été placés en détention provisoire, le mineur placé sous contrôle judiciaire. Ils encourent jusqu’à 15 ans de prison devant les assises.