Le FC Rouen respire mieux

Et les Diables rouges ont négocié la rencontre de belle manière, en s'imposant sur le plus petit des scores (1-0), grâce à un but de Zerdab a la 57e minute. Une victoire qui leur permet de s'éloigner de la zone de relégation. Trois jours plut tôt, samedi 6 avril, ils avaient obtenu le point du match nul à Boulogne-sur-Mer (1-1).

Quevilly se réveille

Les Rouennais restent treizièmes du championnat, toujours à la limite de la zone de relégation, avant de recevoir à nouveau, vendredi 12 avril, les Bretons de Vannes, septièmes au classement et auteurs d'un match nul à domicile contre Luzenac (0-0). A l'aller, lors de la 14e journée, les Diables rouges s'étaient imposés dans le Morbihan (0-2).

Les Quevillais, lanterne rouge, retrouvent quant à eux le chemin de la victoire. Beaucoup trop tard... Samedi 6 avril, ils se sont imposés à domicile contre Carquefou (1-0), portant leur nombre de victoires à trois. C'est dans une forme ascendante que les Canaris se rendront donc ce vendredi 12 avril (19h30) à Bourg Péronnas (8e), vainqueur au match aller (1-0) en novembre.