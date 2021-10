Importante saisie de cannabis près de Saint-Lô

C'est peut-être la saisie de cannabis la plus importante jamais connue en Basse-Normandie. Un démantèlement d'un important trafic de cannabis a été révélé ce mardi 9 avril après une enquête de plus d'un an de la gendarmerie dans le Pays saint-lois. 23 kilos de drogue ont été saisis pour une revente possible estimée à 100 000 Euros.