Neige : limitation des vitesses à 80 km/h pour les poids lourds dans l'Orne

Compte tenu des difficultés de circulation liées à la situation météo prévue dans le département de l'Orne dans les heures à venir, la vitesse des véhicules poids-lourds et des véhicules de transport de matières dangereuses de plus de 7,5 tonnes est limitée à 80km/h, dans les deux sens de circulation, à partir de ce 4

avril 2013, minuit, sans préjudice des limitations de vitesse plus restrictives, sur la RN12 entre Alençon et la limite du département de l’Orne avec celui de la Mayenne.

De même, à compter des dates et heures indiquées ci-dessus, les véhicules poids-lourds et les véhicules de transport de matières dangereuses de plus de 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à effectuer une

manœuvre de dépassement.