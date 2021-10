En-Quête : une application mobile ingénieuse

A la genèse du projet, Florent Samat et Nicolas Gréverie, tous deux spécialisés en Game Design. Concrètement, ils transposent les codes des jeux dans d'autres domaines. Ici, la culture. "Le but de Gamit est de transformer une visite touristique en un jeu qui puisse réunir toute la famille", explique Nicolas Grèverie. Pour ces concepteurs d'applications d'un genre nouveau, la culture et le numérique, loin d'être ennemis, sont complémentaires.

Dans cette première application, un promeneur emmène les touristes sur les pas des peintres impressionnistes dans les rues de Rouen. Dans différents lieux de la ville, des codes QR font surgir sur les iPhones le personnage en réalité augmentée. A terme, les créateurs espèrent pouvoir concevoir ainsi des parcours interactifs pour de nombreux Offices de tourisme ou musées de France. En attendant que cette activité se développe, la jeune société fait du consulting en Game Design.

Pratique. www.gamit.fr