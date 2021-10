GDE à Nonant : "une atteinte grave à la ressource en eau"

Jean-Paul Doron est président de la fédération de l'Orne et vice-président de la fédération nationale de pêche, président de la commission "milieu naturel" du bassin Loire-Bretagne, et membre du comité national des "trames vertes et bleues". Il affirme refuser l'instrumentalisation, mais il constate que le récent rapport de l'hydrogéologue ne fait que confirmer ce qu'il a toujours dit : "le droit de l'eau est malmené et la ressource en eau est menacée".

11% de l'eau potable utilisée par les particuliers et par l'industrie agroalimentaire ornaise, provient de ce secteur : celui du bassin versant de la rivière Orne et de ses affluents. Un secteur en tête duquel se situe le site de GDE.

Jean-Paul Doron en appelle à l'intervention immédiate de l'Etat : "On va suivre le dossier... aller chercher la responsabilité des services de l’État qui peuvent être condamnés", explique celui qui a le sentiment d'avoir été pris "à la légère" par l'actuel préfet de l'Orne, chargé de mission sur ce dossier par la ministre de l'Environnement, Delphine Batho.

Interview complète à écouter ci-dessous: