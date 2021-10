Fournisseur rouennais : un trafic de stupéfiants est démantelé dans l'Orne

Démantèlement cette semaine sur le secteur de Flers d’un trafic de stupéfiants. 17 personnes auditionnées, 8 perquisitions et la saisie par les gendarmes, dans une maison près de Flers d’un kilo d’héroïne et de cocaïne. 4 hommes âgés de 26 à 32 ont été mis en examen dont le fournisseur de la marchandise originaire de Rouen et le dealer local. Un prévenu jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été condamné à huit mois de prison ferme.