L'avertissement des agriculteurs bas-normands aux grandes surfaces

Lundi, au niveau de la région Basse-Normandie, FDSEA et JA avaient organisé à Caen une table ronde avec la grande et moyenne distribution. Le groupe Intermarché n'a pas jugé utile de se déplacer. C'est ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché l'action de ce matin.

Beaucoup d'éleveurs n'y arrivent plus: leur production est achetée à un prix trop faible par la grande distribution. D'autant que les prix des aliments du bétail ont flambé.

Dans l'Orne, il était 5h30 ce matin lorsqu'à Argentan, Flers, la Ferté Macé, Sées et Mortagne, des commandos d'agriculteurs de la FDSEA et des JA sont aller répandre de la paille sur les parkings et dans les caddies des magasins.

Leur cible : le groupe Intermarché, qui refuse de négocier.

"Un simple avertissement, ce matin, avec de la paille ... mais si rien ne bouge on va revenir bien vite avec du fumier" disent les agriculteurs. Ecoutez ci-dessous Cédric Bérard : il fait partie du groupe qui est intervenu ce matin à l'Intermarché de Mortagne au Perche :