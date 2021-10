Amour et chipolatas au théâtre Montdory de Barentin

Après ses premières créations dans les années 90, il a mis au point en 2006 Amour et chipolatas, une farce désopilante dans laquelle Margot convie à un barbecue ses trois "ex" en présence de son futur mari Tanguy, jaloux et impulsif. Margot qui tente ici de tester les réactions de Tanguy, se trouve exposée à une série de quiproquos burlesques et de révélations surprenantes. Est-elle vraiment le maître du jeu dans cette confrontation osée ?

Si le scénario rappelle immanquablement Serial Lover de James Huth et les frasques de Michèle Laroque, la pièce de Jean-Luc Lemoine offre un beau moment de comédie burlesque.

Pratique. Vendredi 29 mars, à 20h30, Théâtre Montdory, à Barentin. Tarifs 12/15 €. Infos. 02 32 94 90 23