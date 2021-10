Notre film coup de coeur de la semaine : Jack le chasseur de géants

Enfants, Jack, fils d'un pauvre fermier, et Isabelle, fille du roi, ont tous deux aimé entendre raconter, par son père pour l'un et par sa mère pour l'autre, l'histoire terrible de ces haricots magiques qui ont produit un arbre gigantesque allant jusqu'au ciel. C'est ce qui avait permis à de redoutables géants mangeurs d'hommes de descendre sur Terre, avant d'être vaincus par le roi Erik, ancêtre d'Isabelle. Parvenus tous deux à l'âge adulte, Jack et Isabelle vont être confrontés au retour de ces géants assoiffés de vengeance.

Producteur et réalisateur talentueux, Bryan Singer ("Usual suspects", "Walkyrie", "Superman returns", ainsi que la série "Dr. House") s'essaye à ce que l'on appelle l'heroic fantasy, c'est-à-dire une œuvre mêlant aventures et fantastique, sur fond d'ambiance médiévale, avec cette adaptation de deux célèbres légendes anglaises, "Jack et le haricot magique" et "Jack le tueur de géants".

Tourné entièrement en 3D, ce film bénéficie d'excellents effets spéciaux, en particulier ceux de la pousse rapide de cet arbre magique et gigantesque. L'histoire est sympathique, émaillée de touches d'humour (mais trop rares !) et de combats spectaculaires (mais un peu répétitifs). Le spectateur suit cette histoire fantastique sans ennui, mais sans passion non plus, car il y a quelques longueurs, le jeune Nicholas Hoult manque un peu de charisme et son personnage de consistance. Signalons, en outre, que les géants sont terrifiants pour les enfants.

Aventures américaines en 3D. De Bryan Singer, avec Nicholas Hoult (Jack), Eleanor Tomlinson (Isabelle), Ewan McGregor (Elmont), Stanley Tucci (Roderick), Eddie Marsan (Crawe), Ewen Bremner (Wicke), Ian McShane (le roi Brahmwell) (1 h 50).