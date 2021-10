Mariage gay, l'avenue de la Grande Armée trop petite pour La Manif Pour Tous 50

Actuellement, les manifestants manchois sont détournés sur l'avenue Foch après avoir connu beaucoup de difficultés à trouver un emplacement pour les cars (cf photo ci-dessous).

Point à 15h17 : Les manifestants de la Manche sont coincés Porte Maillot. Il leur ait demandé de reculer.

Point 15h20 : Avenue général de Gaulle à Neuilly et Avenue de la Grande Armée sont combles. Plus de mouvement possible.

Point 15h28 : Devant l'affluence, une nouvelle avenue est ouverte aux manifestants : l'avenue Carnot.

Point 15h32 : les rues perpendiculaires aux avenues sont pleines de manifestants qui "cherchent" une place (cf photo ci-dessous).

Brèves de Manif : Les services de sécurité complètement débordés avenue Foch et Carnot. Le cortège a débordé sur la place de l'Étoile vers 15h45 et des CRS auraient fait usage de gaz lacrymogènes avenue Foch pour contrer les manifestants (des enfants auraient été pris pour cible lors de cette altercation).

Point 17h19 : Les manifestants de la Manche retournent vers les bus. Ils n'ont pas bougé de la Porte Maillot ! (voir photos ci-dessous) Ils remontent les colonnes de centaines de cars pour retrouver les leurs. Les organisateurs annoncent 1,4 millions de participants. (tweet officiel ci-dessous). 300 000 participants selon une première estimation de la Préfecture de Police de Paris à 18h00.

1,4 Million de Français dans la rue, #FrançoisTasPlusLeChoix — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) 24 mars 2013

Point 18h24 : Les premiers cars de la Manche démarrent.

Brèves de Manif : Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, déclare à la télévision, à propos de la manifestation, qu'il s'agit "d'une poignée d'individus" et qu'ils ne vont pas "changer la nature du débat". Frigide Barjot, l'une des portes paroles du collectif déclare sur BFM TV : "nous étions 1,4 million et nous méritons d'être reçus à l'Elysée dès demain !" .

Lundi 25 mars : Philippe GOSSELIN, député de la Manche, présent à la Manif répond aux questions de Tendance Ouest ICI.