David Bowie disque d'or avec "The Next Day"

Il suffit de 14 chansons, d'un David Bowie en pleine forme et d'un petit coup de pouce médiatique pour que les ventes s'envolent.

Son nouvel album "The Next Day" s'est fait une place de choix dans les charts, en tête des ventes iTunes dans plus de 60 pays.

Un peu plus d'une semaine après sa sortie dans les bacs, le disque récupère le grade de disque d'or, soit 50.000 ventes au compteur.

Voici, pour le plaisir le clip de "The Stars" dévoilé récemment.