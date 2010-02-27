Benjamin Biolay, l'éternel rebelle, dévoile une partition ambitieuse d'une justesse infaillible où s'entrechoquent cordes et cuivres. Avec une nouvelle maison d'artistes, il vise le haut de gamme avec un ensemble très rock et aérien. Il sera en concert au Cargö, 9 cours Caffarelli, le 2 mars, à 21h. 26 €. Réservations, tél. : 02 31 86 79 31.
Benjamin Biolay, l'auteur élégant au Cargö
La superbe est un album empli de chansons débordantes de sentiments, d'histoires d'amour rêvées ou déçues et écrites d'une plume légère qui communique avec force les émotions.
Publié le 27/02/2010 à 00h00 - Par Jean-Michel Perreau
