Benjamin Biolay, l'auteur élégant au Cargö

Benjamin Biolay, l'éternel rebelle, dévoile une partition ambitieuse d'une justesse infaillible où s'entrechoquent cordes et cuivres. Avec une nouvelle maison d'artistes, il vise le haut de gamme avec un ensemble très rock et aérien. Il sera en concert au Cargö, 9 cours Caffarelli, le 2 mars, à 21h. 26 €. Réservations, tél. : 02 31 86 79 31.



