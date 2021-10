Ils ont transformé l'ancienne imprimerie Rue Froide

“Notre salle de bain servait autrefois de pièce pour faire fondre les caractères", se plait à révéler Jo.



Une unique pièce

De l’extérieur, difficile d’imaginer la profondeur et la hauteur des pièces de cette maison de 300 m² dotée d’une cave et d’un patio découvert. Aménagée dans un style contemporain, l’intégralité de la structure a été conservé : "l’histoire de cette maison-atelier nous plaît et son côté semi-industriel nous a séduits, c’est un coup de cœur !", affirment-ils. Les poutres métalliques apparentes offrent un état brut volontaire. "En gardant cette structure intacte, nous avons pu limiter de façon substantielle la somme des travaux. Et après deux mois de peinture, de plomberie et d’électricité, nous emménagions !" Quelques 220 litres de peintures ont été nécessaires à ce couple pour recouvrir les murs intérieurs composés de pierre de Caen. La pierre calcaire reste visible sur les soubassements extérieurs, laissés tels quel. "Nous avons aussi fait ouvrir des puits de lumière dans les plafonds pour ne laisser aucune cloison séparer les pièces et ne garder qu’un grand espace”, conclut Sylvie.