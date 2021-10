Déco : ils ont opté pour le béton ciré

Après une première percée dans les années 80 avec la rénovation des lofts, le béton ciré a effectué un retour remarqué en 2004 à Paris, avant de se propager au reste de la France. Et la demande dans le Calvados est à la hausse.

Fête à la créativité

Aussi bien dans l'ancien que dans le neuf, cette matière offre une gamme de possibilités sensationnelle. "Tout est lié à la créativité de la personne qui le pose et aux résidents du lieu aménagé", expose Gérard Lancelin de l'enseigne caennaise Couleurs et Matières, spécialiste depuis quinze ans. Que ce soit au niveau des couleurs, du touché (lissé, griffé, strié ou patiné) ou des incrustations, le champ des possibles est vaste, d'autant que ce produit est applicable partout : sol, mur, escalier, étagères, plan de travail...

Pour s'assurer d'un confort optimal, la pose représente un enjeu essentiel. Amateurs, s'abstenir ! Les commentaires négatifs sur les sites de magasin de bricolage suffisent à se convaincre de la difficulté de la tâche. "C'est un véritable savoir-faire", assure Gérard Lancelin. "Nous passons un disque sur le carrelage pour faciliter l'accroche, puis une fine couche qui empêche l'humidité de remonter à la surface, avant d'appliquer le béton, de le polir et de le recouvrir d'un produit qui garantira sa solidité." Une semaine suffit pour respecter ces différentes étapes.

Le béton ciré présente l'avantage de ne pas être facilement victime de rayures, de supporter de lourdes charges sans laisser de marques et d'être très facilement lavable. Dans le neuf, ou sur des chantiers de rénovation conséquents, il peut parfaitement se marier avec du chauffage au sol. Avec tout les avantages qu'il présente et sa qualité esthétique incontestable, il ne lui reste plus qu'à devenir institutionnel dans l'habitat.