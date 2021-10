Mobilier de jardin : les nouvelles tendances

Quelles sont les valeurs sûres de cette future belle saison ? Pour M. Jovanovic, du magasin Sweet Home, le teck, ou tout autre bois exotique demeure d’actualité, même si certains nouveaux matériaux ne manquent pas d’intérêt.

Chez lui, on trouve par exemple toute une gamme de produits en acier ou en aluminium, allant de l’indémodable “table bistrot”, accompagnée de ses chaises, à une table plus haute, idéale pour les petits espaces. Les couleurs sont aussi éclatantes que variées, et multiplient à l’infini leurs associations. “Nous trouvons désormais des salons de jardin, fushia ou vert pomme, loin du blanc traditionnel”, se réjouit le responsable du magasin.

La résine tressée, proposant des modèles plus sobres, est également très prisée. Elle s’associe parfaitement avec des coussins de tailles et de coloris divers, et offre ainsi qualité et confort.

Chacun de ces salons de jardin est bien sûr apte à rester tout l’été dehors, grâce à leur traitement particulier. Leur entretien est facile, également pour les tissus. Et contrairement à un bois, qui travaille et évolue, ces matériaux traverseront la saison sans altération.



La décoration extérieure

Enfin, votre mobilier peut désormais s’associer à des accessoires décoratifs, spécialement conçus pour l’extérieur. On trouve ainsi des cache-pots lumineux, des tapis, des lampes et le traditionnel parasol, protégeant aussi bien du soleil que de la pluie normande, grâce à son tissu déperlant.

Cet été, votre jardin ainsi paré risque de faire du tort à votre salon !

Pratique. Sweet home, 3 bld Richemond à Caen.