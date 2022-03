Les poids-lourds ont bloqué l'A13 à Beuzeville

Une façon d'inciter les pouvoirs publics à agir et vite. Plusieurs kilomètres de bouchons ont été enregistrés pendant une bonne heure avant que la situation ne revienne à la normale, vers 16h. Une fois de plus, les automobilistes ont été pris en otages par les "seigneurs" de la route. Ils ont de plus sans doute mal digéré la gratuité aux péages accordée aux chauffeurs routiers tandis que les véhicules légers devaient s'acquitter, bien qu'ils soient les principales victimes, du droit de passage habituel !