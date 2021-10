Notre film coup de coeur de la semaine : Jappeloup

Il a toujours aimé monter à cheval et participer à des concours hippiques. Mais, parvenu à l’âge adulte, Pierre Durand doit penser à son avenir et, malgré les espoirs que son père a mis en lui, il abandonne la compétition pour devenir avocat. Quelques années plus tard, son père lui présente Jappeloup, le cheval qu’il vient d’acquérir. Impressionné par ce petit cheval qui ne paye pas de mine, Pierre Durand décide de reprendre la compétition.

C’est Guillaume Canet, lui-même champion de saut d’obstacles dans sa jeunesse, qui signe le scénario de cette biographie de Pierre Durand, dont il assure toutes les scènes d’équitation (il s’est entraîné pendant des mois pour revenir au niveau !).

Ce beau film, qui plonge le spectateur dans les coulisses des milieux hippiques, est l’histoire du parcours chaotique de Pierre Durand et de son cheval Jappeloup, jusqu’à leur médaille d’or aux Jeux Olympiques de Séoul, en 1988.

Mais c’est aussi l’histoire d’une relation père/fils, avec des hauts et des bas, et d’une relation cavalier/cheval, avec ses réussites et ses échecs.

Ce sont ces éléments humains qui font tout l’intérêt d’un film magistralement mis en images par le Québécois Christian Duguay, qui filme les compétitions au plus près du cavalier et de son cheval. C’est aussi une belle leçon d’humanité sur le dépassement de soi et la volonté de rebondir après un échec.

Biographie française. De Christian Duguay, d’après “Crin Noir” de Karine Devilder, avec Guillaume Canet (Pierre Durand), Marina Hands (Nadia), Daniel Auteuil (Serge Durand), Lou de Laage (Raphaëlle), Tcheky Karyo (Marcel Rozier), Jacques Higelin (Dalio), Marie Bunel (Arlette Durand) (2h10).