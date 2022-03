Calvados : la situation évolue ce matin

Ce matin 4 900 foyers sont encore privés d'électricité dans le département, et 230 personnes sont toujours refugiées dans des salles communales et autres gymnases, comme à Saint-Manvieu-Norrey, à Carpiquet ou dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen.



La circulation routière était hier quasiment réduite à néant : le périphérique de Caen et l'autoroute A84, fermés hier, ont été rouverts à la circulation des véhicules légers uniquement, même si elle reste très difficile.

Ce matin, les routes secondaires sont impraticables, 40% des routes départementales sont dégagées à l'ouest du département, 60% à l'est. Deux points noirs restent d'actualité : la nationale 13 entre Caen et Bayeux est toujours bloquée et 300 véhicules occupent encore les voies. Même chose du côté de la départemental 7 entre Caen et Douvres la Délivrande où on compte aussi 300 véhicules bloqués.



Les transports en commun étaient aussi tous paralysés hier, ils ne devraient pas circuler de toute la journée aujourd'hui. La SNCF a aussi supprimé l'ensemble de ses trains vers et depuis la Basse-Normandie. Seuls certains trains entre Caen et Paris et Granville et Paris circulent encore.



En prévision de grosses difficultés encore aujourd'hui, la préefcture du Calavdos a décidé de fermer l'ensemble des établissements scolaires du département. Aucune école, aucun collège ni aucun lycée n'ouvrira donc ses portes aujourd'hui.



Du côté de la préfecture encore, on n'attend pas un retour à la normale avant cet après-midi voire demain. Les températures, de -2 à -5 ce matin, devraient remonter ces prochaines heures, mais laes couches sotn telles que cela ne devrait pas aider à faire fondre la neige, dont on note par endroit, comme du côté de Creully, des accumulations de plus de deux mètres, des congères formées par le vent.

En attendant la circulation reste extrêmement risquée compte tenu de l'importance couche de verglas présente sur les routes et les passages très empruntés par les piétons. La préfecture recommande à tous de ne prendre son véhicule qu'en cas de nécessité.