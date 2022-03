Neige : les photos d'une journée hors normes à Caen

Depuis 17h ce mardi 12 mars, il ne neige plus sur le centre-ville de Caen. La capitale régionale a pourtant été paralysée depuis tôt ce matin : pas de bus, pas de trams, plus de trains non plus … La SNCF a confirmé que quelque 160 personnes dormiront dans la nuit de mardi à mercredi dans une rame dortoir en gare de Caen. Elles sont bloquées pour la nuit.

Dans le Calvados, autres événements forts de la journée : les coupures d’électricité. Près de 8 000 foyers n'étaient plus alimenté à 18h. Il y eut aussi ce décès ce matin à Port en Bessin. Une personne a été retrouvée morte sur la voie publique. Selon nos informations, la victime était alcoolisée. Elle aurait chuté avant de perdre connaissance dans le froid...

La journée a aussi été marquée par l'effondrement du toit d'un des halls du parc des expositions. Le site devait accueillir en fin de semaine le salon de l'habitat. L'événement pourrait être annulé… Heureusement, il n'y a pas eu de blessés mais les membres de Caen Expo Congrès se retrouvent ce soir sans leur outils de travail.