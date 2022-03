Alerte météo : enfin l'accalmie en Normandie

Dans son dernier bulletin, Météo France annonce en effet que la neige aura complétement cessé dans la région dans la soirée. D'ici là, les chutes de neige pourront "donner 5 à 10 cm supplémentaires" indique le prévisionniste.

Météo France annonce par ailleurs que le cumul recensé par endroit atteint les 60 cm avec des congères dépassant les 1,50 m.

Plus précisément

Sur les côtes de la Manche :

De rares averses prendront le dessus sur les chutes de neige dans la nuit de mardi à mercredi avant un retour d'un temps variable mercredi 13 mars. Les températures redeviendront positives, avec 2°C attendus le matin et 4°C l'après-midi.

Le vent de Nord Est continuera de souffler cette nuit avec des rafales de 55 à 65 km/h. Il faiblira demain matin.

Dans les terres :

Quelques flocons pourront encore virevolter cette nuit et demain matin. Là aussi le vent soufflera en rafales de 65Km/h. Mercredi 13 mars, éclaircies et neige alterneront. Les températures seront encore froides cette nuit (-3°C) et mercredi matin (-1°C) mais redeviendront positives l'après-midi (1°C).

Dans le Calvados

La neige cessera cette nuit sur la majeure partie du Calvados avec tout de même des températures comprises entre -5°C et 0°C. La neige devrait toutefois résister dans le bocage virois dans la nuit et la matinée. Mercredi 13 mars, un temps variable s'imposera avec des températures de 2°C la matin et 3°C l'après-midi.

Dans l'Orne

La neige cessera dans la nuit et le soleil sera même au rendez-vous demain, mercredi 13 mars le matin. Toutefois la neige devrait faire son retour dans l'après-midi. Les températures s'échelonneront entre -6°C et -4°C dans la nuit, entre -3°C et -1°C le matin et entre O°C et 2°C l'après-midi.