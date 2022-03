Alerte neige : retour sur une nuit et une matinée difficiles

Le Cotentin premier touché



Le Cotentin a été le premier touché par cet épisode neigeux. Dès lundi après-midi la situation commençait à devenir délicate à Cherbourg et sur toute la pointe nord du Cotentin. Peu à peu, la dégradation neigeuse gagnait le centre du département. En fin d'après-midi, Saint-Lô était recouvert d'un blanc manteau et les voitures roulaient au ralenti. De même, une véritable tempête s'abattait sur Coutances. La ville épiscopale étaient totalement enneigée en quelques heures.



Granville et le sud-Manche, jusque-là épargnés, voient alors arriver l'épisode neigeux en début de soirée. Des chutes mêlées à un vent violent ne tardaient pas non plus à recouvrir le sud-Manche. Tout le département de la Manche éttait alors touché.



Les transports au point mort



Dès lundi 11 mars, le Conseil général de la Manche annonce la suspension des transports scolaires dans le département jusqu'au mercredi 13 mars inclus. Dans l'après-midi, ce sont les lignes Manéo qui sont à leur tour suspendues



Piégés par la neige



Dans la soirée du 11 mars, le nord-Cotentin croule sous la neige. Les conditions de circulation sur la RN 13 deviennent particulièrement délicates. Elles se dégraderont avec la chute d'un câble de la ligne haute tension. Des dizaines d'automobilistes doivent patienter le temps de l'intervention des personnels de GrDF et se retrouvent piégés dans leur voiture sur la RN13. La Préfecture de la Manche doit intervenir pour prendre en charge les automobilistes pris au piège.



A Cherbourg, l'Oscar Wilde, un ferry en provenance d'Irlande avec 500 passagers dont 240 lycéens ne peut pas accoster en raison de la tempête. Ils devront passer la nuit sur le bateau. Mardi 12 mars, les opérations pour le faire accoster ont échoué dans la matinée.



Villes fantômes



Au lever du jour mardi 12 mars, le constat est le même. Toutes les villes du département sont quasi désertes. Les rares voitures à s'aventurer sur les routes roulent prudemment. Partout des dizaines de centimètres de neige sont constatés après une nuit de neige ininterrompue.



Une première victime



Le froid a semble-t-il fait sa première victime dans le Bessin. Mardi matin, un homme est retrouvé décédé sur la voie publique à Port-en-Bessin



Alerte rouge



L'épisode neigeux ne faiblit pas ce mardi 12 mars. Dans son bulletin de 10h, Météo France place les départements de la Manche et du Calvados en vigilance rouge. Une première pour de la neige et pour deux départements en France.



Des toits s'effondrent partout



Sous le poids de l'épaisse couche de neige qui s'est formée partout dans le département plusieurs toitures cèdent. Intermarché, l'Iform à Coutances, l'imprimerie Ocep, la patinoire Le Yéti, et le garage Ford à Coutances. Les faux-plafonds du magsin But à Granville n'ont pas résisté non plus.



Par mesure de précaution, plusieurs enseignes ont décidé de fermer leurs portes ce mardi 12 mars. C'est le cas des Leclerc à Agneaux et à Avranches.