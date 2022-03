"The Next Day" de David Bowie dans les bacs demain

Le nouvel album de David Bowie est déjà disponible en écoute intégrale gratuite et légale sur iTunes.

Les plus impatients ont déjà pu se le procurer mais pour les puristes, la version physique arrive demain dans les bacs.

Pour rappel, le 26ème disque du rockeur britannique se compose de 17 titres incluant 3 bonus. Un univers très orienté rock dont voici le tracklinsting complet :

1- The Next Day

2- Dirty Boys

3- The Stars (Are Out Tonight)

4- Love Is Lost

5- Where Are We Now ?

6- Valentine’s Day

7- If You Can See Me

8- I’d Rather Be High

9- Boss Of Me

10- Dancing Out In Space

11- How Does The Grass Grow

12- (You Will) Set The World On Fire

13- You Feel So Lonely You Could Die

14- Heat

Les bonus :

15- So She

16- I’ll Take You There

17- Plan

Il ne faudra certainement que quelques semaines avant que ce nouveaux bijoux atteigne le quotat argenté des 100 000 ventes.

D'ici là, mettez le réveil de bonne heure, les disquaires risquent d'être envahis dès l'ouverture !