Météo, la Manche en vigilance orange

L'épisode neigeux, «remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que par sa durée», devrait débuter lundi à 3 heures du matin.

La fin de cet événement météorologique peu ordinaire pour la saison est prévu au plus tôt mardi à 7 heures.

D'ici lundi après-midi, 10 à 20 centimètres de neige sont attendus sur la Manche et le Calvados, 5 à 10 cm - et localement 15 cm - sur l'Orne et la Seine-Maritime, et environ 5 cm sur l'Eure.

Soyez prudents sur les routes et informez-nous en temps réel dès 6h00, lundi, au 02.33.05.32.30.

Voici l'intégralité du bulletin de vigilance régional émis par Météo France

Emis le : dimanche 10 mars 2013 à 16h00

par : Météo-France Rennes

Date et heure du prochain message : au plus tard le lundi 11 mars 2013 à 03h00



Type de phénomène



Neige-Verglas.

Début d'évènement prévu le lundi 11 mars 2013 à 03h00

Fin de phénomène prévue au plus tôt le mardi 12 mars 2013 à 07h00

Localisation



Début de suivi pour :

Côtes-d'Armor (22), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Seine-Maritime (76) et Eure (27).

Maintien de suivi pour :

Aucun département

Fin de suivi pour :

Aucun département

Description



Qualification du phénomène :

Episode neigeux remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que pour sa durée.

Faits nouveaux :

Néant.

Situation actuelle :

Une dépression située au large de la Bretagne s'approche par l'ouest. La zone pluvieuse associée a atteint la Bretagne et les Pays de Loire. De l'air très froid situé sur l'Allemagne se dirige vers la France.

Evolution prévue :

Au cours des prochaines heures, la zone pluvieuse va gagner toute la région ouest. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'air très froid venu d'Allemagne atteindra les côtes normandes, puis le Calvados, la Manche, la Seine-Maritime et l'Eure ; les pluies seront alors remplacées par de la neige, qui commencera à tenir en fin de nuit.

Lundi matin, les chutes de neige se généraliseront à toute la Normandie, donnant une couche de 2 à 5 cm. Elles toucheront également le nord des Côtes d'Armor, mais sans tenir au sol.

Lundi après-midi, les chutes de neige persisteront sur la Normandie et gagneront une grande partie des Côtes d'Armor.

On attend en fin de journée de lundi : 10 à 20 cm sur la Manche et le Calvados, 5 à 10 cm sur la Seine-Maritime et l'Orne, autour de 5 cm sur sur l'Eure et dans l'intérieur des Côtes d'Armor.

Phénomène aggravant, le vent de nord-est qui soufflera en fortes rafales, formant des congères : 80 à 90 km/h près des côtes exposées, 50 à 70 dans les terres.

Les chutes de neige se poursuivront dans la nuit de lundi à mardi et mardi et gagneront vers le sud.