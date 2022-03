Pôle d’odontologie : les futurs dentistes arrivent à Caen

"Jusqu'alors, ils étudiaient et terminaient leurs études à Rennes", rappelle Richard Bredèche, président du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. "Peu d'entre eux revenaient ensuite s'installer en région. Or, si les étudiants peuvent faire leur dernière année hospitalière ici, sachant qu'ils ont aussi des stages dans des cabinets libéraux à faire, ils pourront plus facilement se fixer en Basse-Normandie", estime-t-il.

En association avec Rennes

Le projet qui se concrétise remonte à plusieurs années. "Il y a cinq ans, nous avions demandé l'ouverture d'une faculté de chirurgie-dentaire aux ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. La réponse avait été négative".

Le compromis d'une dernière année à Caen, en partenariat avec Rennes, s'est alors dessiné. Au total, le nouveau service d'odontologie du CHU comprendra six fauteuils pour un investissement global de 220.000 euros, financé par le Conseil régional de Basse Nomandie.