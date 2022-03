Ils s'engagent ainsi solennellement, quelle que soit leur fonction, à respecter le secret professionnel, l'obligation d'inviolabilité de la correspondance, à être honnêtes et probes et enfin à respecter les autres et protéger le patrimoine de la Poste.

C'est ce qu'ont fait, lundi 4 mars, 24 nouveaux stagiaires âgé de 19 à 41 ans, au sein de l'Hôtel de Police de Rouen.