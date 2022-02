Dix personnes ont été recrutées en contrat de qualification professionnelle pour une formation de conseiller en clientèle.

Durée de la formation rémunérée au SMIC : 12 mois en alternance.

"Ce 1er mars sera sans nul doute pour Legallais le départ d’une belle aventure humaine", note l'entreprise. "L’objectif est de les former à nos produits et à nos valeurs, et de leur proposer à terme des CDI", explique Pascal Dida, responsable de la formation.

Bonus audio : Pascal Dida