Peu avant 22h30, deux voitures sont entrées en collision sur la commune de Flamets-Fretils, à l'est de Neufchâtel-en-Bray. Deux jeunes hommes, de 19 et 23 ans, ont été désincarcérés et transportés en urgence au CHU de Rouen.

Deux autres jeunes, présents dans les véhicules lors du choc, ont été plus légèrement blessés.