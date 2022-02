La pharmacienne d'Isigny condamnée

Entre 2009 et 2010, les éleveurs équins venaient chez elle s’approvisionner sans ordonnance.

Le 17 janvier, la praticienne âgée de 59 ans, installée à l’étranger depuis les faits, comparaissait pour délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance ou absents d’un registre spécifique.

Sans ordonnances

Le conseil national de l’Ordre des vétérinaires s’était constitué partie civile dans la mesure où des antibiotiques avaient été délivrés, pouvant nuire à la santé humaine si l’animal devait être consommé.

Le procureur avait requis six mois avec sursis, 20 000 euros d’amende, et 1 000 euros pour chacune des onze contraventions.

Mardi 12 février, l’ancienne pharmacienne a été finalement condamnée à huit moisd’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende pour la délivrance de médicaments sans ordonnance et 1 000 euros par contravention. Une peine plus lourde que celle requise à l’audience. Elle devra en outre verser 1 500 euros à l’Association des vétérinaires équins, 1 500 euros au conseil national de l’Ordre des vétérinaires et 1 500 euros à un syndicat vétérinaire.